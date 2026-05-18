Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Geçtiğimiz günlerde tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında bir kez daha ifade vermek istemişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sunmuştu. Yalım'ın dilekçesi başsavcılık tarafından kabul edildi ve bugün ek ifade verdi.

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, şu bilgileri aktardı:

"Özkan Yalım ifadesinde, CHP kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin kendilerine zorluk çıkardığını öne sürerek şu cümleleri kullandı:

Özgür Özel İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi. O bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi.

"İKİ ÇOCUĞUNUN İŞE ALINMASI" ŞARTIYLA ÖZEL'E DESTEK

İfadede bir başka öne çıkan kısım ise Yalım, "İki çocuğun işe alınması" şartıyla bir destek söz konusu olduğunu söyledi.

Özkan Yalım, bir kadın delegenin kendisine uzun süredir parti üyesi olduğunu söylediğini ve iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini beyan ettiğini öne sürdü."