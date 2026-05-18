Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve 2 kişiyi öldüren 17 yaşındaki saldırgan ardından kırsal mahallede bir çobanı ve yolda bir tır şoförünü öldürdü. 8 kişiyi de yaralayan saldırganın yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatıldı.