Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve 2 kişiyi öldüren 17 yaşındaki saldırgan ardından kırsal mahallede bir çobanı ve yolda bir tır şoförünü öldürdü. 8 kişiyi de yaralayan saldırganın yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatıldı.
Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde yaşanan dehşet olayda 17 yaşındaki saldırgan M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.
GEZE GEZE KATLİAM
Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.