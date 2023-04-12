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Dünya Bakü’de Türk dünyasını hedef alan “Pan-İran” fitnesi masaya yatırıldı
Dünya

Bakü’de Türk dünyasını hedef alan “Pan-İran” fitnesi masaya yatırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:54:00 - 2023-04-12 10:00:38
Bakü’de Türk dünyasını hedef alan "Pan-İran" fitnesi masaya yatırıldı

İran’ın Türk dünyasını hedef alan düşmanca tutumunu ifade eden “Pan-İran” fitnesi, merkezi Azerbaycan’da Bakü’de bulunan Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) merkez ofisinde düzenlenen konferansta masaya yatırıldı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

“Güney Azerbaycan’ın Türk dünyasındaki yeri: Pan-İran ideolojisinin gerçek tehlikesi” konulu konferansta, İran’ın bölgedeki Türklere yönelik düşmanca politikalar izlerken, başta Ermenistan olmak üzere Türklerle sorunu bulunan pek çok ülkeyle iyi ilişkiler sürdürdüğüne dikkat çekildi.

“İran'ın Türklere düşmanlığı ibret verici”

Konferansın açılışını yapan TAİB Kadın Meclisi Başkanı Güllü Yoloğlu, İran’ın bölgede Türklere yönelik düşmanca politikalarından bahsederek, son dönemde iki ülke arasındaki artan gerilime dikkat çekti. Yoloğlu, Ermenistan ile son derece yakın ve sıcak ilişkileri bulunan İran’ın, nüfusunun yarısını oluşturan Türklere düşmanlığının ve Azerbaycan ile sürekli gerilimi tırmandırmasının ibret verici olduğunu ifade etti.

“İran, Ermenileri yeni bir savaş için eğitiyor!”

Milletvekili Razi Nurullayev de, İran’ın Azerbaycan’ın ikinci bağımsızlığından bu yana Azerbaycan’a karşı hep düşmanca bir tavır içinde olduğunu söyledi. Nurullayev, şunları söyledi: “Yaklaşık 30 yıldır İran’ı konuşuyoruz ama bu yıllar içinde hiçbir şey değişmedi. İran, düşmanımız Ermenilerle birlikte her zaman düşman konumunda olmuştur. 44 gün savaşında İran’ın sinsi politikasına bir kez daha şahit olduk. Bugün İran, Azerbaycan’ın İsrail ile ilişkilerine giderek daha fazla karşı çıkıyor. İran, Azerbaycan’ı İsrail ile işbirliği yapmakla suçlasa da asıl kendisi Ermenistan’ı kucaklıyor. Savaştan sonra İran Karabağ’daki bölücülüğü beslemek için Ermenistan’a yiyecek ve cephane sağlamaya devam etti. Yine İran Ermenilerin halen Rus kontrolünde bulunan bazı Azerbaycan topraklarında askeri eğitimden geçiriyor, Ermenileri Azerbaycan’a karşı açılacak yeni bir savaşa hazırlıyor. Hem kardeş Türkiye’deki hem Azerbaycan’daki gençlerin bu yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü düşman boş durmuyor.”
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