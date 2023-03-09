Bakü'de Türk birliğinin entegrasyonu konuşuldu

Konukları kabul eden İİTKM icra direktörü Vusal Kasımlı açılış konuşmasında, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Türk dünyasıyla bütünleşmenin ülke politikasının ana yönlerinden biri olduğunu ve bugün Türk dünyası devletlerinin entegrasyonu için daha elverişli koşulların yaratıldığını; devletlerarası ekonomi, kültür, eğitim, ulaşım ve diğer alanlar da dahil olmak üzere işbirliği potansiyelinin geliştirildiğini dile getirdi.

Toplantıya ev sahipliği yaptıkları için İİTKM'ye teşekkürlerini sunan TAİB başkanı Sudeyf İmamverdiyev, son yıllarda Türk devletleri arasında uluslararası işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve başkanlığını yürüttüğü örgütün bu süreçlere katkı sağlamak istediğini sözlerine ekledi.

Birliğe ilişkin tanıtım ile video sunumunun ardından Birliğin Başkan Yardımcısı Eyvaz Hunbatov, TAİB'in faaliyetlerine ilişkin bir konuşma yaptı. Ekonomik Reformları Analiz ve İletişim Merkezi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Başkanlığını geçici olarak yürüten Ayhan Satıcı, Türk dünyasının entegrasyonu yönünde yapılan çalışmalardan bahsetti. Ayrıca, TAİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turan İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı Sabir Tağıyev, TAİB Kadın Meclisi Başkanı Güllü Yoloğlu ve TAİB Gençlik Teşkilat Başkanı Subhan Hıdırzade de toplantıda konuşmalar gerçekleştirdi.

Toplantıda "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" konulu konferansa Azerbaycan'ın katkısı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar ele alındı. Gelecekte kurumlar arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması ve ortak işbirliği olasılıkları da masaya yatırılan konular arasındaydı.

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