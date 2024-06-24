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Dünya Bakü’de büyük çatışma! 3’ü polis 4 kişi öldü
Dünya

Bakü’de büyük çatışma! 3’ü polis 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-24 11:36:00 -
Bakü’de büyük çatışma! 3’ü polis 4 kişi öldü

Azerbaycan’da kaçan bir şahsı yakalamak üzere eve baskın düzenleyen polis ile kaçak şahıs arasında çıkan çatışmada 3 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan’da kaçan bir şahsı yakalamak üzere eve baskın düzenleyen polis ile kaçak şahıs arasında çıkan çatışmada 3 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de daha önce defalarca hüküm giymiş ve aranan Rövşen Allahverdiyev adlı şahıs dehşet saçtı. Bakü’nün Hazar ilçesi Şüvelan kasabasında yaşanan olayda 37 yaşındaki kaçak şahsın evinde olduğuna dair gelen ihbarın ardından harekete geçen polis, şahsın evine baskın düzenledi.

AİLE BİREYLERİNİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Allahverdiyev’in baskın sırasında polise direndiği ve polis memurlarına engel olmak için aile bireylerini canlı kalkan olarak kullandığı kaydedildi. Şahsın polise ateş açtığı kaydedilen açıklamada, polis ile Allahverdiyev arasında çıkan çatışma sonucu 3 polis memurunun ve 1 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Allahverdiyev ise polis memurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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