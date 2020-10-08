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Aktüel Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslendi
Aktüel

Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslendi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:16:57 -
Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslendi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün sokak ve caddeleri, bina ve iş yerleri Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bakü'de, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna karşı elde ettiği başarıların ve bazı bölgelerin işgalden kurtarılmasının sevinç ve coşkusu yaşanıyor.

Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusuna destek veren Bakülüler, neredeyse kentin tüm binalarını bayraklarla donatıyor.

Sokaklarda Azerbaycan bayrağının yanı sıra Azerbaycan'a yönetim ve halk olarak tam desteğini açıklayan Türkiye'nin bayrakları da dalgalanıyor.

Trafikteki araçların çoğunun Azerbaycan ve Türk bayrakları ve iki ülke kardeşliğini simgeleyen resimlerle süslendiği görülüyor.





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