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Bakmayın siz AK Parti'yi eleştirdiğine... Karamollaoğlu o ismi makamında ziyaret etti

CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı çatısı altına giren Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hollanda'da düzenlenen Genişletilmiş 5. Eğitim Kampı'na katıldı. AK Parti'yi, yerel seçim sürecinde sürekli hedef alan Karamollaoğlu'nun, Hollanda'da hükümetin atadığı Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi makamında ziyaret etmesi şaşkınlığa neden oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:50
Bakmayın siz AK Parti'yi eleştirdiğine... Karamollaoğlu o ismi makamında ziyaret etti

31 Mart yerel seçim sürecinde Millet İttifakı'na destek veren Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu, Hollanda'da katıldığı programda sürpriz bir ziyarette bulundu.

Son dönemde Çamlıca Camii ve doğuda açılan üniversiteler üzerinden AK Parti'yi acımasızca eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Hollanda'da katıldığı Genişletilmiş 5. Eğitim Kampı'nda, Hollanda  AK Parti'nin atadığı Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi ziyaret etmesi kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada çok konuşulan bu görüşme için, "Bakmayın siz Temel Karamollaoğlu'nun AK parti'yi eleştirdiğine, yurtdışına çıkınca, hemen AK Parti'nin atadığı isimlerin yanına koşuyor" yorumları yapıldı.

Çamlıca Camii eleştirisi

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." ifadelerini kullandı.

Üniversite açılmasına bile tepki gösterdi

Karamollaoğlu, Doğu'da üniversite açılmasına tepki göstererek "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış?" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:50
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Temel Karamollaoğlu

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