Bakmayın 'erken seçim' diye bağırdıklarına! Yemin etti ve Erdoğan'ın karşısına çıkamadı
Sürekli 'erken seçim' çığırtkanlığı yapan 6'lı masanın üyelerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dedi.
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Gizlemeye çalıştıkları terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa sürekli 'erken seçim' çığırtkanlığı yapıyor.
Fondaş medyanın da gazıyla sosyal medyada gaza gelen muhalif troller 'erken seçim' çığırtkanlığının borozanını çalıyor.
Fakat tüm bu çağrılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına "adayım" diyen çıkmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı benim" demesine rağmen 6'lı masa kafasını gömdüğü topraktan çıkaramıyor.
Yemin etti ve Erdoğan'ın karşısına çıkamadı
Para akıttıkları sözde anketçilerin "İyi Parti'nin oyları yüzde 20'yi aştı" şeklindeki pohpohlamalarına rağmen Meral Akşener, cesaret edip "Cumhurbaşkanı adayıyım" diyemedi.
Bugünkü yazısında İyi Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer veren HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini aktardı.