Bakmayın, Dodurga'da AK Parti'nin kazandığına! Millet İttifakı eze eze geliyor!

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Daha önce geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde, AK Parti'nin yüzde 67 ile seçimi kazanmasının ardından hezimete uğrayan muhalefetin "AK Parti iktidardan gidiyor, oyları azalıyor" algısı Dodurga'da yapılan seçimle bir kez daha yerle bir oldu. Dodurga seçimlerinde, AK Parti yüzde 87 ile seçimi kazanırken Millet İttifakı'nın esamesi okunmadı.

Fehmi Koru hazmedemedi

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla kazanan AK Parti'nin zaferi, Fehmi Koru'nun da hoşuna gitmedi.

Abdullah Gül'ü Millet İttifakı'nın ortak adayı yapmaya çalışan 'Bilderberg'ci Fehmi Koru, 'hazımsızlığı seçtiği sözcüklerden anlaşılan' bir yazı yazdı.

Seçim başarısı olduğunu kabul etti

Fehmi Koru yazısında, seçimin başarılı olduğunu belirtirken, "Çankırı ilimizin Dodurga beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı kazandı. Hem de açık ara farkla, %87.02 oy oranıyla. Seçime katılan diğer partilerin toplam oy oranı %12.98… Büyük bir seçim başarısı bu. Nitekim, AK Parti genel başkanı sıfatı da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonuç alınır alınmaz, sıcağı sıcağına bu başarıyı sosyal medya hesabından kutladı." ifadelerini kullandı.

"He, Fehmi Koru! Millet İttifakı yıka yıka geliyor!"

Seçimi yakından takip eden ve "Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti." ifadesinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun ‘‘Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten 2023 Haziran’a kadar bütün Türkiye’ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak herkesin hizaya buna göre bakması gereken ve buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi.” sözlerini de yazısına taşıyan Fehmi Koru, alınan zaferin 2023 seçimlerini yansıtmayacağını ima etti.

Sözlerine devam eden Fehmi Koru, "Bilmem mazur görülür mü ama engellemekte zorlandığım bir merakımı soruya dökerek burada paylaşmadan duramayacağım: AK Parti acaba Dodurga’da alınan seçim sonucunu, kendisini bir beş yıl daha iktidarda tutacak ve bu arada kendi adayını cumhurbaşkanı seçtirecek bir başarı olarak değerlendirir mi?" ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru'nun sözleri, "Yok yok, Dodurga seçimini kaybeden Millet İttifakı, eze eze geliyor. Bakmayın siz, Güney ile Dodurga seçimlerindeki AK Partili adayların kazandığına!" yorumlarına neden oldu