Bakmayın CHP’lilerin gençleri Batı’ya özendirdiğine! ABD’yi gelin ABD’li kadınlardan öğrenin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakmayın CHP’lilerin gençleri Batı’ya özendirdiğine! ABD’yi gelin ABD’li kadınlardan öğrenin

Her platformda Türkiye’yi eleştiren ve gençlerin Batı ülkelerine gitmelerine isteyen CHP zihniyetine çok eden haber yine Batı’dan geldi. ABD’de yapılan bir ankete göre ülkede kalıcı olarak ayrılmak isteyen kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Türk gençlerinin memleketlerini terk etmeleri için adeta ellerinden gelen her şeyi yapan muhalifleri şok eden anket ABD’den geldi. Özellikle CHP zihniyetine sahip bu çevreler her platformda Türkiye’yi eleştirmeleri ve gençlerin Türkiye’yi terk etmesi gerektiğini savunmalarıyla tanınıyor.

ABD’de yapılan bir anket ise bu çevrelerde soğuk duş etkisi yaratacak.  ABD’den kalıcı olarak ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalı kadınların oranının son 10 yılda yaklaşık yüzde 40’a yükselerek rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 15 ila 44 yaşlarında yaklaşık 1000 ABD'li kadının katılımıyla yurt dışında yaşam arayışına ilişkin anket yürüttü.

Ankete göre, fırsat bulmaları halinde kalıcı olarak yurt dışına yerleşmek isteyen kadınların oranı 2014’teki yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarak 4 kat artmış oldu.

Öte yandan, aynı yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 19’unun da benzer eğilim gösterdiği, kadın ve erkek arasındaki yüzde 21’lik farkın ise ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

Kadınların da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Kanada, Yeni Zelanda, İtalya ve Japonya yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
