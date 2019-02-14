Bakliyat ürünleri de tanzim noktalarında satılacak
TMO Genel Müdürü Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi.14 Şubat 2019 Perşembe 10:18
Dünya Bakliyat Günü çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Organizasyonun bakliyat üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığın artırılması amacını taşıdığını ifade eden Güldal, Türkiye’nin bakliyatın anavatanı olduğuna dikkati çekerek, bu ürün grubuna ilişkin farkındalığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.
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