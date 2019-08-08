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Baklavacılar bayram mesaisine başladı, üretim iki katına çıkarıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te baklavacılar yoğun baklava mesaisine başlarken, imalathaneler yaşanan talep patlaması nedeniyle üretimi iki katına çıkardı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
Baklavacılar bayram mesaisine başladı, üretim iki katına çıkarıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te baklavacılar yoğun baklava mesaisine başlarken, imalathaneler yaşanan talep patlaması nedeniyle üretimi iki katına çıkardı.


Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı’na birkaç gün kala, Gaziantep’teki baklavacılar da vatandaşların siparişlerine yetişebilmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. Bayram nedeniyle yaşanan talep patlamasını üretimi iki katına çıkararak karşılamaya çalışan Gaziantepli baklavacılar, yaptıkları baklavaları Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafına gönderiyor.


İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen baklava, Gaziantep’ten Türkiye’nin her tarafına gönderilirken, Amerika, Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Hollanda gibi pek çok ülkeye de ihraç ediliyor.



"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz"


Gaziantep’te yıllardır baklava üretimi yapan ve bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını açıklayan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Levent Aktaş, "Bayrama çok az bir süre kaldı. Bayramın yaklaşması nedeniyle hem yurt içi hem de yurt dışına baklava gönderdiğimiz için Gaziantep’teki imalathanelerdeki üretim kapasitesiniiki katına çıkarmış durumdayız. Baklava üretimlerini yetiştirebilmek için de mesai saatlerimiz de biraz uzadı" dedi.



"Yeni mahsul fıstıkla üretim yapıyoruz"


Baklava yapımlarında yeni mahsul fıstıkları kullandıklarını da vurgulayan Aktaş, "Bu bayram yeni mahsul fıstık hasadına denk geldiği için biz de baklavalarda yeni mahsul fıstıkları kullanıyoruz. Yeni rehalı, yeşil fıstığı kullanıyoruz. Bu şekilde baklavaların kalitesini de çok daha fazla arttırdık. Bayram baklavası siparişlerini vatandaşlarımıza yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Baklavayı hem Türkiye’ye hem dünya satıyoruz"


Baklavayı dünyanın dört bir yanına ve Türkiye’nin her noktasına gönderdiklerini söyleyen Aktaş, "Ürettiğimiz baklavaları Gaziantep’ten Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyanın pek çok noktasına gönderiyoruz. Yani Amerika, Almanya, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Hollanda, diğer Avrupa ülkeleri ve Asya ülkelerine de baklava gönderiyoruz" şeklinde konuştu.



Kilosu 95 liradan başlıyor


Baklava fiyatlarından da bahseden Aktaş, "Klasik Gaziantep baklavasının fiyatı 95 liradan başlıyor ve çeşidine göre 140 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
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