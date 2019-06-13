Baklanın kazandırdığı 8 fayda

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ baklanın faydaları hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, Baklagiller familyasından olan bakla mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerinden olduğunu ifade ederek, “ Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen bakla mutfağımızda taze, iç veya kuru olarak tüketilir. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla vitamin ,mineral ve lif açısından oldukça zengindir. 1 bardak (170 gram ) pişmiş bakla 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir. Folik asit, manganez, bakır, fosfor, demir ve potasyum açısından da oldukça zengindir” dedi.

İrem İmrağ baklanın insan vücuduna kazandırdığı 8 faydasını ise şöyle sıraladı:

“1.Parkinson hastalığının semptomlarını hafifletir

Parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.

2. Doğum anomalilerini önler

Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit nöral tüp defektini önlediğindenhamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler.

3. İmmün sistemi güçlendirir

Serbest radikallere savaşarak vücudu oksidatif strese karşı koruyan antioksidanlar açısından oldukça zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir.

4. Kemik sağlığını korur

Manganez ve bakır açsından zengin olan bakla kemik kaybını önler.

5.Kansızlık semptomlarını hafifletir

Demir eksikliği yorgunluk ,güçsüzlük, baş dönmesi ile karakterize olan kansızlığa yol açar. Demir açısından zengin olan bakla kandaki demir seviyesini arttırarak kansızlık semptomlarının hafiflemesini sağlar. Baklanın içeriğindeki demirin daha iyi emilimi için C vitamini içeren gıdalarla birlikte alınması çok daha iyi olacaktır.

6.Yüksek kan basıncını önler

İçeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önler ve kalp sağlığını korur.

7. Kilo vermeye yardımcı olur

Protein ve lif açısından oldukça zengin olan bakla doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağından kilo vermeye yardımcı olur.

8.Kolesterolü düşürür

İçeriğindeki çözünebilir lif sayesinde kolesterol seviyesini düşürür.”