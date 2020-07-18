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Yerel

Bakkal ve müşteriden tekme tokatlı kavga! Kameralara böyle yansıdı

Erzincan’da müşteri ile market sahibinin tekme tokatlı kavgası güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:56:00 -

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada market sahibi hastanelik oldu. Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı; “Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete geldi hoş geldin dedim. Market elemanlarına rahatsızlık verince bende dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum”

Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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