Bakıyorsunuz iyi... Peki, okuyor musunuz?

Bereket versin artık alışveriş yaparken ürünün üzerindeki son kullanma tarihine bakmayan hemen hemen yok gibi.

Peki ürünlerin üzerinde içeriği, bileşenleri, besin öğeleri, enerji değerleri, nasıl saklanması gerektiği, nerede üretildiği, üretici firmanın kim olduğu gibi bilgilerin yer aldığı etiketleri okuyor muyuz? Çok az..

Gıda ürünlerindeki etiketlerde içindekiler bölümü en önemli unsur..

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Gıdanın etikette verilen adını okumak önemli; zira satın alma niyetini taşıdığınız gıdaya benzer ama aslında farklı bir ürünü alıyor olabilirsiniz.

Gıdanın hangi ortamda muhafaza edilmesi gerektiği ile ilgili uyarılara dikkat edin.

Gıda etiketlerinde yer alan son kullanma tarihi, o gıdanın muhafaza edilmesi gereken sıcaklık şartlarında belirlenmektedir. Dolayısıyla, hem o gıdanın satıldığı şartlara dikkat etmeli hem de bu gıdayı o şartlarda muhafaza etmelisiniz..

Üründe alerjen bileşen var ise özellikle alerjisi olanlar içindekiler kısmına dikkat etmeli..

Ambalaj açıldıktan sonra nasıl muhafaza edilmesi gerektiği uyarılarına bakmalısınız.

BESİN ÖĞELERİ

Gıda maddesi ambalajı açıldıktan sonra mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilir nitelik taşıyorsa, ürün etiketinde açıldıktan sonra ne kadar süre ve ortamda tüketilmesi gerektiği bilgisi yer almak zorundadır.



Beslenme yönünden etiketleme; o gıdanın enerji değeri ve besin öğeleri (yağ, karbonhidrat, tuz/sodyum, lif, protein vb gibi) miktarlarını verir. Ancak beslenme yönünden etiketleme; bu gıda ile ilgili bir beslenme ve/veya sağlık beyanı veriliyorsa zorunludur.

Bu etiketlemenin olduğu gıdalarda, üreticinin isteğine bağlı olarak, günlük karşılama miktarı karşılığı olarak GKM ifadesi de olabilir. Bu ise gıdanın bir porsiyonunun, vitamin ve mineral günlük beslenme referans düzeylerinin yüzde kaçını karşıladığını ifade eder. Mesela, kalsiyum için verilen beslenme referans değeri 800 mg’dır. Yoğurdun 100 gramında 200 mg kalsiyum var ise, 200 gram olarak tanımlanan bir porsiyonunun tüketimi ile günlük kalsiyum beslenme referans düzeyinin % 50’si karşılanmaktadır.

Etiketleme yönetmeliğine göre lif, omega-3 yağ asidi, vitamin ve mineraller gibi bazı bileşenler açısından zengin olan veya zenginleştirilmiş gıdanın etiketinde beslenme beyanı verilebilir. Mesela lif miktarı gıdanın 100 gramında 6 gramın üzerinde ise lif açısından zenginleştirilmiş olarak değerlendirilir ve etikette “yüksek lifli” diye uyarı olabilir.

Sağlık beyanı, gıdanın bileşiminde bulunan öğelerin büyüme, gelişme ve vücudun normal işlevleriyle ilişkili fizyolojik etkisini tanımlayan veya vücut fonksiyonlarını geliştirmeye veya sağlığı korumaya yardımcı etkisini belirten beyanlardır. Mesela “kalsiyum kemik ve dişlerin gelişmesine ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur” bir sağlık beyanıdır. Mevcut yönetmeliğe göre bu beyana ancak o gıda maddesi tanımlanmış koşulları sağlıyorsa izin verilmektedir.