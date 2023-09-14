Bakırlar Enerji, güneş enerjisine yatırım için işbirliği yaptı

Türkiye’nin milli enerji hamlesine katkı sunmak için Adana’da faaliyet gösteren Bakırlar Enerji, güneş paneli üretimine başladı. Adana Hacı Sabancı OSB’deki üretim tesisi kurulumu için Çinli bir firmayla anlaşma sağlayıp kısa zamanda yatırımı hayata geçiren firma şu anda yıllık 240 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 600 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor.

Son olarak da Bakırlar Enerji Vakıf Katılım ile ES panel üretimi, temini ve satışı noktasında işbirliği yaptı. Yapılan anlaşmayla Bakırlar Enerji, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları neticesinde ürün müsaitliğine göre destek olabilecek.

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırlar Enerji Genel Müdürü Murat Bakır, “Temiz Dünya motivasyonuyla başladığımız güneş paneli üretimi alanında, sadece ticari bir ürün üretmekten hep daha fazlasını hedefledik. Ülkemizin enerji anlamında açığını kapatmak, yeşil enerjiyle çevreyi korumak, AB standartlarında yeşil üretime destek olmak gibi temel sosyal sorumluluk başlıklarında güçlü bir yer edinmek istiyoruz. Bu anlaşmayla KOBİ’lere sağlayacağımız destekle yeşil enerjiye ulaşımı kolaylaştıracak, hedeflemiş olduğumuz temiz dünyaya bir adım daha yaklaşacağız” dedi.