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'Bakırköylülerin belası' suçüstü yakalandı

İstanbul'da 20 ayrı oto hırsızlığı suçundan aranan Erhan U. son işinde suçüstü yakalandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:34
'Bakırköylülerin belası' suçüstü yakalandı

Bakırköy Ataköy Mahallesi ve Şenlikköy Mahallesi'nde 1 ay içerisinde 20 aracın camını kırarak hırsızlık yaptığı belirlenen 39 yaşındaki Erhan U., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise araçların kelebek camlarını kırmakta kullandığı tornavida, bıçak ve çaldıkları ele geçti. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nde 20 dosyadan işlem yapılan U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameraları kaydetti

Şüpheli Erhan U.'nun Ataköy ve Şenlikköy Mahallelerinde özellikle sabaha karşı otoparklarda dolaşması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Erhan U.'nun ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:34
  1. Bakırköylülerin belası
  2. oto hırsızları

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