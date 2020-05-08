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Aktüel

Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısını yakan şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Bakırköy’deki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısını yakan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:30:32 -
Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısını yakan şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Bakırköy’deki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısını yakan şüphelinin yakalandığını duyurdu.



İstanbul Valiliği, Bakırköy’deki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısını yakılması olayıyla ilgili açıklama yaparak, şüphelinin yakalandığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün sabah saatlerinde Bakırköy ilçemiz Cevizlik Mahallesi’ndeki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K. adlı şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir.”

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