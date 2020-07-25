Bakırköy'de polis ekiplerinden otele baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz tarihinde Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde bulunan bir otelde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi. Bahse konu otele gerçekleştirilen operasyonda resepsiyon görevlisi Sedat A., uyuşturucu satıcısı Serkan T. ile o sırada uyuşturucu madde temini için otele gelen Fırat T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 55,56 gram plaka esrar, 23,55 gram toz extacy, 19,30 gram toz kokain, 15,83 gram taş kokain, 0,71 gram metamfetamin 0,67 gram skunk, 8 adet uyuşturucu hap, 13 adet uyuşturucu kapsül, 1 adet hassas terazi. 1 adet rulo alüminyum folyo, 3 adet alacak-verecek notları bulunan defter, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 TL para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan Fırat T. isimli şahıs serbest bırakıldı. Sedat A ve Serkan T. isimli şahıslar ise 25 Temmuz tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Sabah