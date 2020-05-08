Bakırköy'de kilisenin dış kapısının yakılmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi'nin dış giriş kapısının yakılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Bakırköy İlçemiz Cevizlik Mahallesi'ndeki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K yakalanmıştır." denildi.