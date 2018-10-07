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Bakırköy'de bulunan ceset, Cemal Kaşıkçı'ya mı ait? Otopsi sonucu...

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2 gün önce bir Suudi Arabistan vatandaşının cenazesi bulundu. Polis ölen kişinin kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsi yapıldı. Ancak hayatının kaybeden kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden biri olduğu belirlendi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:48
Bakırköy'de bulunan ceset, Cemal Kaşıkçı'ya mı ait? Otopsi sonucu...

2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte yürütüyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 5 Ekim günü Bakırköy'de bir otelde bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu. Polis cesetle ilgili detaylı inceleme yaptı. Bu kişinin Kaşıkçı ile yakınlığı olup olmadığı araştırıldı.

Suudi vatandaşının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeye otopsi yapıldı. Alınan kan ve doku örnekleri Kaşıkçı'nın örnekleriyle karşılaştırıldı.

Ancak bu kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden başka biri olduğu anlaşıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:48
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