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Aktüel

Bakırköy Meydanı’nda dikkat çeken yoğunluk

Bakırköy Meydanı’nda koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı, bazı vatandaşların ise meydandaki banklara oturması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:56:06 -
Bakırköy Meydanı’nda dikkat çeken yoğunluk

Bakırköy Meydanı’nda koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı, bazı vatandaşların ise meydandaki banklara oturması dikkat çekti.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatliğine uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlayacak. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul Bakırköy Meydanı’nda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşların çoğunun maske taktığı görülürken, meydanda yürüyenler sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Meydandaki hareketlilik ve sosyal mesafenin hiçe sayılması fotoğraf karelerine yansıdı.

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