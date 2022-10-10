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Yaşam Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim
Yaşam

Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim

10 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise 'Sular saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 10:45:00 -
Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise İSKİ'nin yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir İstanbul?

Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Ömerli Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              10.10.2022 09:10

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler     :              Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.10.2022 10:09

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Rumelihisarı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.10.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Kumbaba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.10.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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