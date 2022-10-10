Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim
10 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise 'Sular saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise İSKİ'nin yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir İstanbul?
Bakırköy Kartaltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 10 Ekim
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.