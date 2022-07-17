İstanbul’da yaşayanlar Florya sahilinde denize girmenin sağlık için bir risk taşıyıp taşımadığını merak ediyor. Peki, Florya’da denize girilir mi?

Bakırköy Florya denize girilir mi?

Bakırköy Florya Sahili'nde bulunan kanalizasyon hatlarından denize kirli su akması vatandaşları bir hayli tedirgin ediyor. Sahildeki kanalizasyon hattının açık rögarından çıkan kirli su denize akıyor. Akan su, bir taraftan kötü koku yayarken diğer taraftan görüntü kirliliği oluşturuyor.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sahilin bir kısmını önlem amaçlı kapattı. Bu alanda, kirli suyun denize akmaması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

Çevre sakinleri ve denize yüzmek için gelen vatandaşlar, kirliliğin giderilmesi için yetkililerin önlem almasını istedi.