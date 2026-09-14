Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı
Çin'de 35 yaşındaki zihinsel engelli kadın, idrarında kan şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının kalbinden dikiş iğnesi olduğu tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'de 35 yaşındaki zihinsel engelli kadın, idrarında kan şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının kalbinden dikiş iğnesi olduğu tespit edildi.
Çin'de akılalmaz bir olay yaşandı. 35 yaşında zihinsel engelli bir adam, idrarında kan şikayetiyle hastaneye gitti. Hastaneye başvurduğunda hayati bulguları normal seviyede seyrediyordu.
DİKİŞ İĞNESİ TESPİT EDİLDİ Yapılan detaylı tetkiklerde hastanın mesanesinde, karın duvarında ve pelvisinde metal yabancı cisimler saptandı. Ayrıca hastanın kalbinde, sol ventriküle kadar uzanan 36 milimetrelik bir dikiş iğnesi tespit edildi.
AMELİYATLA ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ Hunan Eyalet Halk Hastanesi'ndeki doktorlar risklere rağmen iğnelerin ameliyatla çıkarılmasına karar verdi. Cerrahi ekip öncelikle kalpteki iğneyi çıkardı; mesanedekilerin ise daha sonra alınması planlandı.
YAŞANANLAR İLK DEĞİL Vücuda nasıl girdiği bilinmeyen bu nesnelerin, kasıtlı bir kendine zarar verme davranışı yüzünden oraya girmiş olabileceği belirtildi.
Benzer bir olayın geçmişte de yaşandığı ifade edildi.
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