  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1000 rakımda kurutuyorlar: Kilosu 600 liradan satılıyor! Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor? Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat! ‘Kur'an Kursları’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş mesaj yayımladı Kurtlar Vadisi hesabından çok konuşulacak Kaşif Kozinoğlu mesajı! Paylaşıp, apar topar sildiler Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan mesaj: Kur'an kursları Bismillah dedi Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek! Gökyüzünün yeni korkulu rüyası sınırları aştı: 2000 kilometre menzilli İHA envanterde
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

Çin'de 35 yaşındaki zihinsel engelli kadın, idrarında kan şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının kalbinden dikiş iğnesi olduğu tespit edildi.

#1
Foto - Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

Çin'de akılalmaz bir olay yaşandı. 35 yaşında zihinsel engelli bir adam, idrarında kan şikayetiyle hastaneye gitti. Hastaneye başvurduğunda hayati bulguları normal seviyede seyrediyordu.

#2
Foto - Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

DİKİŞ İĞNESİ TESPİT EDİLDİ Yapılan detaylı tetkiklerde hastanın mesanesinde, karın duvarında ve pelvisinde metal yabancı cisimler saptandı. Ayrıca hastanın kalbinde, sol ventriküle kadar uzanan 36 milimetrelik bir dikiş iğnesi tespit edildi.

#3
Foto - Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

AMELİYATLA ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ Hunan Eyalet Halk Hastanesi'ndeki doktorlar risklere rağmen iğnelerin ameliyatla çıkarılmasına karar verdi. Cerrahi ekip öncelikle kalpteki iğneyi çıkardı; mesanedekilerin ise daha sonra alınması planlandı.

#4
Foto - Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

YAŞANANLAR İLK DEĞİL Vücuda nasıl girdiği bilinmeyen bu nesnelerin, kasıtlı bir kendine zarar verme davranışı yüzünden oraya girmiş olabileceği belirtildi.

#5
Foto - Tıp dünyasını şok eden vaka: Kalbinin içinden çıkanı görenler inanamadı

Benzer bir olayın geçmişte de yaşandığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki stratejik ve ..
Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı
Gündem

Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki H.E.Y.’nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna bıraktığı belirtildi. Temizl..
Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş"
Gündem

Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş"

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi. Ulusalcı gazeteci Erdem Atay..
243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
Dünya

243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Endonezya’da Surabaya kentinden Banjarmasin’e gitmek üzere denize açılan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisiyle irtibat tamamen kesildi...
Cevdet Yılmaz’dan Osmaniye’de tarihi mesaj!
Gündem

Cevdet Yılmaz’dan Osmaniye’de tarihi mesaj!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye temasları kapsamında katıldığı İş Dünyası ve STK Buluşması'nda Türkiye’nin prangalarından t..
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23