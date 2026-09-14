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Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

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AA Giriş Tarihi:

Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir ağaç işleme fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

#1
Foto - Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

#2
Foto - Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.

#4
Foto - Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.

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