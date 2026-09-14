Düzce'de korkutan yangın: Ekipleri müdahale ediyor!

Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.