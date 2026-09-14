  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş! Bu ayrıntı çok şaşırtacak... 1000 rakımda kurutuyorlar: Kilosu 600 liradan satılıyor! Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor? Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat! ‘Kur'an Kursları’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş mesaj yayımladı Kurtlar Vadisi hesabından çok konuşulacak Kaşif Kozinoğlu mesajı! Paylaşıp, apar topar sildiler Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan mesaj: Kur'an kursları Bismillah dedi Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek!
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Antalya'da yaşanan orman yangınında en üzücü ayrıntılardan biri, yangın esnasında kalp krizinden ölen vatandaşın haberiydi.

#1
Foto - Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Korku, panik ve heyecan yüklü olaylar esnasında kalp hastalıkları olan kişilere çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, hayati tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Korku, panik ve heyecan yüklü olaylar esnasında kalp hastalıkları olan kişilere çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, hayati tavsiyelerde bulundu.

#3
Foto - Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Olağanüstü panik durumlarında kalp rahatsızlığı olan kişinin bilincinin çok önemli olduğuna işaret eden Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Eğer bilinci yerindeyse, doktoru tarafından kriz durumu veya göğüs ağrıları için verilmiş bir ilacı, dil altı hapı veya spreyi olup olmadığını sorun. Varsa almasına yardımcı olun. Kendi kararınızla başka bir ilaç vermeyin. Çevredeki kalabalığı uzaklaştırın. Hastanın temiz hava almasını sağlayın. Siz kesinlikle soğukkanlı olun. Çünkü paniğiniz, hastanın korkusunu ve dolayısıyla kalp yükünü daha da artırır. Ona sağlık ekiplerinin yolda olduğunu net ve sakin bir ses tonuyla söyleyin" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Rahatsızlık geçiren veya geçirme ihtimali olan kişinin hareket ettirilmemesini söyleyen Okşen, "Hastayı yüzünü yıkamaya götürmek için bile hareket ettirmeyin. 'Sadece panik yaptı' yaklaşımıyla hafife alıp ambulans çağırmayı geciktirmeyin. Bilinci yerinde olmayan veya yutkunma güçlüğü çeken birine zorla su ya da ilaç içirmeyin" dedi.

#5
Foto - Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Kalp krizinin birçok çeşidi ve farklı emareleri olduğunu belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Antalya'da kalp krizinden ölen vatandaş gün boyunca yangın söndürme ekiplerine yardım etmiş. Hatta fenalaştığında kendisini anayola götürmek isteyen şoföre, yol tarifi bile yapmış. Bu yüzden yanınızda konuşan, hareket eden birinin de kalp krizi geçirebileceğini unutmayın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ankar..
243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
Dünya

243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Endonezya’da Surabaya kentinden Banjarmasin’e gitmek üzere denize açılan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisiyle irtibat tamamen kesildi...
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’si müd..
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinm..
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23