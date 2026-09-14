Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?

Olağanüstü panik durumlarında kalp rahatsızlığı olan kişinin bilincinin çok önemli olduğuna işaret eden Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Eğer bilinci yerindeyse, doktoru tarafından kriz durumu veya göğüs ağrıları için verilmiş bir ilacı, dil altı hapı veya spreyi olup olmadığını sorun. Varsa almasına yardımcı olun. Kendi kararınızla başka bir ilaç vermeyin. Çevredeki kalabalığı uzaklaştırın. Hastanın temiz hava almasını sağlayın. Siz kesinlikle soğukkanlı olun. Çünkü paniğiniz, hastanın korkusunu ve dolayısıyla kalp yükünü daha da artırır. Ona sağlık ekiplerinin yolda olduğunu net ve sakin bir ses tonuyla söyleyin" şeklinde konuştu.