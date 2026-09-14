Orman yangınında kalpten ölüm! Kritik olaylarda kalp hastalığı olanlara nasıl davranmalıyız?
Antalya'da yaşanan orman yangınında en üzücü ayrıntılardan biri, yangın esnasında kalp krizinden ölen vatandaşın haberiydi.
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Antalya'da yaşanan orman yangınında en üzücü ayrıntılardan biri, yangın esnasında kalp krizinden ölen vatandaşın haberiydi.
Korku, panik ve heyecan yüklü olaylar esnasında kalp hastalıkları olan kişilere çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, hayati tavsiyelerde bulundu.
Korku, panik ve heyecan yüklü olaylar esnasında kalp hastalıkları olan kişilere çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, hayati tavsiyelerde bulundu.
Olağanüstü panik durumlarında kalp rahatsızlığı olan kişinin bilincinin çok önemli olduğuna işaret eden Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Eğer bilinci yerindeyse, doktoru tarafından kriz durumu veya göğüs ağrıları için verilmiş bir ilacı, dil altı hapı veya spreyi olup olmadığını sorun. Varsa almasına yardımcı olun. Kendi kararınızla başka bir ilaç vermeyin. Çevredeki kalabalığı uzaklaştırın. Hastanın temiz hava almasını sağlayın. Siz kesinlikle soğukkanlı olun. Çünkü paniğiniz, hastanın korkusunu ve dolayısıyla kalp yükünü daha da artırır. Ona sağlık ekiplerinin yolda olduğunu net ve sakin bir ses tonuyla söyleyin" şeklinde konuştu.
Rahatsızlık geçiren veya geçirme ihtimali olan kişinin hareket ettirilmemesini söyleyen Okşen, "Hastayı yüzünü yıkamaya götürmek için bile hareket ettirmeyin. 'Sadece panik yaptı' yaklaşımıyla hafife alıp ambulans çağırmayı geciktirmeyin. Bilinci yerinde olmayan veya yutkunma güçlüğü çeken birine zorla su ya da ilaç içirmeyin" dedi.
Kalp krizinin birçok çeşidi ve farklı emareleri olduğunu belirten Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Antalya'da kalp krizinden ölen vatandaş gün boyunca yangın söndürme ekiplerine yardım etmiş. Hatta fenalaştığında kendisini anayola götürmek isteyen şoföre, yol tarifi bile yapmış. Bu yüzden yanınızda konuşan, hareket eden birinin de kalp krizi geçirebileceğini unutmayın" dedi.
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