Bakır ve demir düşüşe hazırlanıyor!

Bakır fiyatları bugünkü işlemlerde yükseldi ancak yatırımcıların Çin'deki yavaş talep toparlanmasından endişe etmesi ve dolarının güçlü kalması nedeniyle haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.13'te %0,2 artışla 9.070 dolar/tona yükseldi. Kontrat bu hafta için şimdiye kadar %2,1 düştü.

Analistler, Çin'de beklenenden daha yumuşak bir toparlanma ve Çin dışında devam eden imalat sektörü zayıflığının metal talebini baskı altında tutacağına işaret ettiler.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart ayı bakır kontratı1 %0,6 düşüşle 68.760 yuan/tona (10.196,18 dolar) geriledi.

LME'de alüminyum %0,4, kalay %1,8, çinko %1 düştü, kurşun ise %0,6 arttı.

SHFE'de alüminyum %0,8, kurşun %0,1 düştü. Nikel %1, çinko %0,1 arttı.

Demir cevheri, Çin'de talebin değerlendirilmesiyle haftalık düşüşe hazırlanıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, trader'ların Çin'de talep beklentilerini yeniden değerlendirmesi ve piyasa düzenleyicilerinin aşırı fiyat spekülasyonlarına karşı defalarca uyarıda bulunmasının ardından ihtiyatlı davranmasıyla bugünkü işlemlerde de düşerek haftalık kayıplarını derinleştirdi.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs ayı kontratı, erken işlemlerde 834 yuan/ton ile iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra sabah işlemlerini %1,1 düşüşle 847 yuan/ton (125,59 dolar) seviyesinde bitirdi. Kontrat hafta içinde şu ana kadar %1,1 düştü.

Singapur Borsası'nda, Mart ayı demir cevheri, bu yıl ilk haftalık düşüşüne hazırlanırken, bugün %0,1 artışla 124,25 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, demir cevherinin fiyat kontrolünün baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek bu nedenle politika risklerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Shanghaş Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,4, sıcak haddelenmiş rulo %1, filmaşin %1 ve paslanmaz çelik %1,3 düştü.