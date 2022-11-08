Bakır fiyatları düşüşte

Shanghai'de bakır, Çin'in sıfır Kovid politikasına bağlılık açıklamasıyla geriledi.

Shanghai'de bakır vadeli fiyatları bugünkü işlemlerde düşüş yaşadı. Fiyatlardaki son artış talebi caydırırken, yatırımcıların ekonomide toparlanma umutlarının Çin'in katı sıfır-Kovid politikasına ilişkin duruşunu yeniden teyit etmesinin ardından azaldığı ifade edildi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Aralık vadeli bakır, TSİ 06.25'te %0,3 düşüşle 65.370 yuan/tondan (9.029 dolar) işlem gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli 0,2 artarak %7.928,50 dolar/tona çıktı.

Londra bakır fiyatları, Çin'in ekonomik büyümeyi ve metal talebini serbest bırakabilecek katı Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeteceği umutlarıyla geçen hafta Mart ayından beri en iyi haftalık kazancı olan %7,3 arttı.

Fiyat artışı, stokların düşük olmasıyla daha da artmıştı.

Ancak Çinli yetkililer, korona virüs salgınlarını kontrol etmek için katı kısıtlamalar konusundaki tutumunu yeniden teyit ederek metal fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

LME'de alüminyum %0,4, kurşun %0,8, çinko %0,7 düştü, kalay %0,5 arttı.

SHFE'de kalay %1,4 arttı, nikel %1,7 düştü.