Bakır endişeler sebebiyle yükselişte! İşte endişenin sebebi...
Bakır, Panama'da arz bozulmasıyla bir miktar arttı. Londra'da bakır fiyatları, Panama'daki kilit bir madende cevher işlemenin askıya alınmasıyla arzın kötüleşeceği endişesiyle hafif yükseldi.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır erken saatlerde %0,3 artışla 8.926,50 dolar/tona yükseldi.
First Quantum Minerals dün Cobre Panama madeninde cevher işlemeyi askıya aldığını açıkladı. Endonezya, Peru ve Şili'deki bakır arzı da kesintilerle karşı karşıya, ancak analistler ve trader'lar bu yıl bunların bakır konsantresi piyasa dengesini açığa çevirecek kadar şiddetli olmadığına inanıyor.
Bugünkü kazancına rağmen, LME'de bakır Çin'deki zayıf talep nedeniyle haftalık düşüşe hazırlanıyor.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan vadeli bakır kontratı, Londra'daki gecelik kayıpları izleyerek %1,3 düşüşle 69.290 yuan/tona (10.031,13 dolar) geriledi.