Bakır çubukla define arayan 6 kişi enselendi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bir sahsa ait evin avlusunda define arandığı bilgisine ulaşarak operasyon yaptı.

Operasyonda yaklaşık 1,5 metre kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile define bulma amaçlı kullanılan bakır çubuk da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.