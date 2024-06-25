Bakın şu sıpanın yaptığına!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Sibel-Emre Göç çiftinin düğünü için Cumhuriyet Mahallesi'nde 'gelin almak' için konvoy oluşturuldu. Konvoyun hareket etmesiyle birlikte 4-5 aylık olduğu tahmin edilen bir sıpa, gelin arabasının önüne geçip koşturmaya başladı. Bu sırada düğün konvoyunu görüntüleyen kameraman Adem Yalçın, o anları yorum yaparak kayıt altına aldı. Yalçın, bir spiker gibi olayı anlatarak çekimini sürdürdü. Sıpanın gelin arabası ile yolculuğu yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca devam etti. Sıpa, Hürriyet Mahallesi'ndeki kız evine gelindiğinde sessizce ortadan kayboldu.

17 yıldır düğün kameramanlığı yaptığını belirten Adem Yalçın, ilk defa böylesine ilginç bir olayla karşılaştığını ifade etti.

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