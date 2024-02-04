Bakın son hali nasıl oldu! Zırhlı TULPAR’a yeni entegre

Türk savunma sanayiinde ‘Hafif Tank’ rüzgarı devam ediyor. Daha önce hem Otokar TULPAR hem de FNSS KAPLAN MT platformları, 105mm’lik kuleler ile görüntülenmişti. Hatta FNSS, KAPLAN MT Modern Orta Ağırlıklı Tank’ın Endonezya’ya ihracatını da gerçekleştirdi.

Son olarak Otokar, TULPAR zırhlı aracına İtalyan Leonardo şirketinin ürettiği 120mm’lik Hitfact Mk2 kulesinin entegrasyonunu gerçekleştirdi. Entegrasyonun hangi ülkenin talebine binaen gerçekleştirildiği konusunda ise bir detay paylaşılmadı.

Hitfact Mk2 kuleli TULPAR, otomatik doldurucu sayesinde 3 personel tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Kulede ana silah olarak 120/45mm çapında bir tank topu bulunurken, 1×7.62mm eş eksenli makineli tüfek ile 7.62mm veyahut 12.7mm çapında uzaktan komutalı silah sistemi de entegre edilebiliyor. NATO STANAG 4385 ve STANAG 4458 standartlarındaki kulede, manuel ve otomatik doldurucu tercih edilebiliyor.

Bahsi geçen 120mm’lik kule, ilk olarak İtalyan Ordusu tarafından kullanılan C1 Ariete Ana Muharebe Tankı’na entegre edilmişti.

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Öte yandan Otokar, şu ana kadar TULPAR’ın herhangi bir ülkeye satışını gerçekleştirmedi. Ancak özellikle bazı Asya ve Avrupa ülkelerinin, çeşitli TULPAR konfigürasyonlarına ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Otokar TULPAR

TULPAR, yüksek ateş gücüne, modüler yapıya ve büyüme potansiyeline sahip, güncel ve gelecekteki operasyonel gereksinimleri karşılamak üzere farklı konfigürasyonlar oluşturulabilen çok amaçlı bir platformdur. Modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlamaktadır. TULPAR’ın farklı araç konfigürasyonlarının ortak alt sistemler ile görev yapabilmesi kullanım esnekliğini arttırmaktadır.Bahsi geçen 120mm’lik kule, ilk olarak İtalyan Ordusu tarafından kullanılan C1 Ariete Ana Muharebe Tankı’na entegre edilmişti.

TULPAR’ın gövde önünde konumlandırılan güç grubu, 700 BG ile 1100 BG arasında güç sağlayabilen turbo şarjlı dizel motor ve otomatik transmisyon seçeneklerine sahiptir.

TULPAR’ın modüler yapısı, 7,62 mm ile 120 mm arasında insanlı veya insansız silah sistemleri, havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlamaktadır.

TULPAR, ortak gövde yapısı kullanan; Hafif Tank, Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Keşif Aracı, Komuta Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Ambulans, Bakım ve Kurtarma Aracı, Havan Aracı ve diğer araç konfigürasyonlarına sahiptir. Ortak gövde yapısı kullanan tasarım yaklaşımı, eğitim için ayrılan kaynakların azaltılmasının yanı sıra önemli lojistik avantajlar sağlar.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com