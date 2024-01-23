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Dünya Bakın sebebi neymiş! O şehirde plastik çatal kaşık yasaklandı
Dünya

Bakın sebebi neymiş! O şehirde plastik çatal kaşık yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 16:52:00 -
Bakın sebebi neymiş! O şehirde plastik çatal kaşık yasaklandı

Nijerya'nın Lagos eyaletinde plastik çatal kaşık ve tabakların kullanımı yasaklandı.

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar yasaklandı.

Lagos Çevre Komiseri Tokunbo Wahab, X hesabından yaptığı açıklamada, biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin önemli bir kirlilik sorunu olduğunu ve kanalizasyonları tıkadığını belirtti.

Wahab, eyalet yönetiminin tek kullanımlık strafor veya diğer plastikten üretilmiş çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımı ve dağıtımını yasakladığını duyurdu.

Eyalet yetkilileri de bunları tedarik etmeyi sürdürenlerin, para cezasına çarptırılacağını veya hapse atılacağını ifade etti.

Uluslararası çevre uzmanları, Nijerya'nın yılda 2,5 milyon ton plastik atık ürettiğini; bunların yüzde 88'inden fazlasının geri dönüştürülmediğini değerlendiriyor.
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