Bakın ne cevap verdi! Babacan'a 'AK Parti'ye katılır mısınız?' sorusu

Ali Babacan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Babacan'a “Teklif gelirse AK Parti'ye katılır mısınız” sorusu da yöneltildi.

Babacan soruya, "Eğer böyle bir davet, teklifi gelir ise diyalog ilkemiz çerçevesinde bunu geri çevirmeyiz.” ifadeleriyle karşılık verdi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bayramlaşmalarda dahi bayramlaşma programımıza olumlu yanıt vermeyen bir iktidar cenahı söz konusu. Kurulduktan sonra herhalde 8 tane bayram geçirdik. Bugüne kadar bize böyle bir davet, teklif gelmedi.”

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