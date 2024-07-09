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Yaşam Bakın ne çaldı! Böyle hırsızlık daha önce görülmedi
Yaşam

Bakın ne çaldı! Böyle hırsızlık daha önce görülmedi

Yeniakit Publisher
2024-07-09 19:19:00 -

Afyonkarahisar'da bir şahıs aynı bölgeden farklı zamanlarda çam ağacı çaldı.

Afyonkarahisar'da bir şahsın toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda gerçekleştirdiği çam ağacı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın, boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çam ağaçlarını sökerek götürmesi "pes" dedirtti.

Olay, kent merkezinde Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü. Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

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