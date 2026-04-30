Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Karadeniz’de mezarların neden aile evlerine çok yakın veya ekili dikili tarlaların tam ortasında olduğuna dair yıllardır süregelen merakı kendine has üslubuyla cevaplayan Şahin, bu durumun aslında derin bir "mülkiyet koruma" stratejisi olduğunu ifade etti.

"Babasının mezarını satmasın diye"

Onay Şahin, Karadeniz insanının pratik zekasını ve toprağına olan bağlılığını özetleyen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hep düşünürdüm 'Niye Karadeniz'de mezarlar eve yakın, tarlada?' diye... Sebebini yeni çözdüm: Hayırsız evlatlar tarlayı, köyü satar ya... Babasının mezarını satmasın diye."

Sosyal medya bu tespiti konuşuyor

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu tespit, Karadenizli kullanıcılar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından "acılı ama gerçek bir mizah" olarak nitelendirildi. Vatandaşlar, bölgede dede ve nene mezarlarının tarlanın en değerli köşesine yapılmasının, o toprağın ailede kalmasını garantileyen manevi bir mühür olduğu konusunda Şahin'e hak verdi.