Bakın dertleri ne! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi sandıkta yenemeyen muhaliflerin gazına gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken eski bakan Ali Babacan da Deva Partisi'ni kurdu.

Aslı astarı bulunmayan iddialarla Erdoğan ve hükümeti hedef alan Davutoğlu ve Babacan bu kez karşı karşıya geldi.

Ali Babacan, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak Suriye meselesinin Bakanlar Kurulu'nda hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etmişti.

"Hayretle, şaşkınlıkla izledim"

Dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise Babacan'ın bu sözlerini yalanlayarak tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"O açıklamaları hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledim. Çünkü Suriye ve Irak konusu her MGK'nın daimi konusudur. Bütün Bakanlar Kurulu toplantılarında da değişmeyen gündem maddelerinden biri dış politikadadır. Benim bakanlık yaptığım dönemde de Ali Bey'in bakanlık yaptığı dönemde de sonraki dönemlerde de mutlaka Dışişleri Bakanı bilgi verir. Bunlar stratejik konulardır."