Bakın bu sefer ne yaptı! Küresel şirketten inanılmaz robot

Bu robot, Çin’in 2030 yılına değin yapay zekâ alanında küresel lider olma sürecinde önemli bir aşama oluşturuyor. Robotun yeni versiyonu şimdilik davet üzerine ve geliştiriciler için ancak “beta yazılımı” ile ulaşılabilir durumda.

Düzenlenen basın toplantısında Baidu’nun kurucusu Robin Li, sahneye çıkarak yapay zekâlı robotu, bazı bilmeceleri çözme sınavına tabi tuttu. Daha sonra Robin Li, 2022 Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı yerdeki bir eski çelik fabrikasının mekanında, Ernie’ye bir savaş sanatları romanının ana hatlarını yazdırdı. Ernie söyleneni yaptı ve performansı dev bir ekranda gerçek zamanlı olarak şaşkınlık ve hayranlıkla izleyenler önünde giderek yeni roman kişilikleri oluşturdu.

Robin Li, Ernie’nin yetilerinin anlama, oluşturma, mantık ve bellek vb alanlarında ChatGPT’nin geliştirilmesine dil modeli olarak esas olmuş bulunan GPT-4 kadar iyi olduğunu açıkladı. Gerçekten de Baidu, birkaç saniyede çok geniş bir yelpazedeki konulara ilişkin ayrıntılı yanıtlar formüle edebilen veya kompozisyon yazabilen ChatGPT’nin yerli eşdeğeri üzerinde çalıştığını ülkesinde açıklayan ilk kuruluş olmuştu.