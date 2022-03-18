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Gündem Bakın bakalım! Uzman çavuş mu doktora saldırmış doktor mu uzman çavuşa?
Gündem

Bakın bakalım! Uzman çavuş mu doktora saldırmış doktor mu uzman çavuşa?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, bir uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia etmişti. Ortaya çıkan görüntülerde uzman çavuşun doktoru değil, doktorların uzman çavuşu darbetme girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Dr. Tarimer'in bir başka kadın hastaya kızıp duvara yumruk attığı görüntülerde yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:05:00 - 2022-03-18 23:30:58

 Yeniakit.com.tr 

"Hak arama" gerekçesi ile grev kaları alıp vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, hastanelerde adeta terör estirdi.

32 yaşında Uzman Çavuş A..A'nın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'i darbettiği iddia edilmişti.

İddialar üzerine Uzman Çavuş A. A. görevinden uzaklaştırılırken, doktorlar hastaneden ayrılan askeri alkışlayarak protesto etmişti.

Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında ise uzman çavuşun doktora değil doktorun uzman çavuşa saldırdığı ortaya çıktı.

Dr. Tahir Tarimer, hastanenin acil servisinden ayrılmak üzere kapıya yönelen askerin arkasından koşarak elindeki belgeyi aldı. Belgesini geri almaya çalışan uzman çavuş kağıdı aldıktan sonra doktorların darp girişimi ile karşılaştı. Güvenlik personeli askeri hastaneden dışarı attı.

Uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia edilen doktorun aynı acil serviste yaşlı bir kadınla tartışıp duvarı yumrukladığı  görüntülerde yayınlandı. Kamuoyu şimdi eşkiya mı doktor mu olduğu anlaşılamayan bu sağlık personeli için uygulanacak yaptırımı bekliyor.

Sana yaşlı bir vatandaşa bağırma hakkını kim verdi? Yakın bu hadsizin diplomasını
Sana yaşlı bir vatandaşa bağırma hakkını kim verdi? Yakın bu hadsizin diplomasını

Gündem

Sana yaşlı bir vatandaşa bağırma hakkını kim verdi? Yakın bu hadsizin diplomasını

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Yorumlar

karlıdağlar

hadi iyisin akit! istediğin malzeme hazır! günlerce oyalanırsın şimdi!

Kamil Ak

Doktorlara karşı şiddet için ağırlaştırılmış cezalar düşünülüyor. Peki doktor şiddetine karşı halk kendini nasıl koruyacak? 3 gün öncesi habere göre uzman çavuş arkadaşı kötü adam biliyorduk. Demek kadın şiddeti muhabbeti gibi doktora karşı şiddet adı altında aspargas haberler de piyasaya algı yönetimi için sunuluyor
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