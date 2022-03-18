Bakın bakalım! Uzman çavuş mu doktora saldırmış doktor mu uzman çavuşa?
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, bir uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia etmişti. Ortaya çıkan görüntülerde uzman çavuşun doktoru değil, doktorların uzman çavuşu darbetme girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Dr. Tarimer'in bir başka kadın hastaya kızıp duvara yumruk attığı görüntülerde yayınlandı.
Yeniakit.com.tr
"Hak arama" gerekçesi ile grev kaları alıp vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, hastanelerde adeta terör estirdi.
32 yaşında Uzman Çavuş A..A'nın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'i darbettiği iddia edilmişti.
İddialar üzerine Uzman Çavuş A. A. görevinden uzaklaştırılırken, doktorlar hastaneden ayrılan askeri alkışlayarak protesto etmişti.
Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında ise uzman çavuşun doktora değil doktorun uzman çavuşa saldırdığı ortaya çıktı.
Dr. Tahir Tarimer, hastanenin acil servisinden ayrılmak üzere kapıya yönelen askerin arkasından koşarak elindeki belgeyi aldı. Belgesini geri almaya çalışan uzman çavuş kağıdı aldıktan sonra doktorların darp girişimi ile karşılaştı. Güvenlik personeli askeri hastaneden dışarı attı.
Uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia edilen doktorun aynı acil serviste yaşlı bir kadınla tartışıp duvarı yumrukladığı görüntülerde yayınlandı. Kamuoyu şimdi eşkiya mı doktor mu olduğu anlaşılamayan bu sağlık personeli için uygulanacak yaptırımı bekliyor.