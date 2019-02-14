Bakıma muhtaç engelli bakana 1.306 TL maaş ödenir

AK Parti Hükümetiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sosyal yardım ödemeleriyle tanıştı. Öncelikle sosyal yardım nedir bunu irdeleyelim. Sosyal yardım, toplum içinde yaşayan bireylerin kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşmeleri halinde asgari bir hayat düzeyini yakalamak için devlet bütçesinden yardım yapılması esasına dayanır. Sosyal yardım alanlar bu yardımların finansmanına katılmazlar. Bu tür sosyal yardımların finansörü esas itibariyle Devlettir. Sosyal yardımın Devlet tarafından sunulması da, doğrudan doğruya ve birinci derecede insanın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de ilk defa AK Parti tarafından uygulamaya geçirilen evde bakım hizmeti ve evde bakım parası uygulaması engelliler ve engelli bakımını üstlenenler için adeta bir can suyu olmuştur. Evde bakım ödemesinin Sosyal Hizmetler Kanununda düzenlenmesi bu ödemenin bir lütuf değil bir hak olduğu anlayışını göstermektedir.

Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7. maddesinde yer alan bu ödeme için genel esaslar, “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”te düzenlenmiştir. İlgili Yönetmelik hükmüne göre; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engelliler evde bakım hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Toplum içinde SGK maaşı olanların ya da sigortalı olarak çalışanların bakım hizmetlerinden faydalanamayacağına yani evde bakım ücreti alamayacağına dair bir kanaat olmakla birlikte bunun doğru olmadığını da özellikle belirtelim

Evde bakım ödemesi için iki şartın birlikte sağlanması yeterli olup bunun dışında başka bir şart bulunmamaktadır. Bu şartın ilki kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden yani kişi başına düşen gelirin 2019 yılı için 1.219 TL’den daha az olması ikincisi şart ise bakıma muhtaç engelli olunduğunun belgelenmesidir. Bu iki şart dışında başkaca bir şart aranmadığından bu şartları sağlayan engelli yakınlarının SGK’dan emekli maaşı almalarının veya sigortalı çalışmalarının evde bakım ödemesi yapılmasında hiçbir önemi yoktur.

Bir anlamda evde bakım maaşı ödenmesi aşamasında bu iki şartın birlikte sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bunlardan ilki ağır özür durumuna göre özür oranının yüzde 50 ve üzerinde olduğunun alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesidir. Bu şart gereği sağlık kurulu raporuna göre engellilik derecesi hem yüzde 50 ve üzerinde olmalı hem de raporda engellinin bakıma muhtaç ağır engelli olduğunun yer alması gerekir. Engellinin bakımını üstelenenin, aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarının 1.219 TL altında olduğuna yönelik tespitle birlikte evde bakım ödemesi başlatılır.

Evde bakım ücreti aylık ödenir ve miktarı memur maaş katsayısının 10 bin katı tutarındadır. Günümüzdeki memur maaş katsayısını dikkate aldığımızda evde bakım ücreti aylık 1.305,97 TL’dir. Evde bakım ödemesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.