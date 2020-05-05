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Ekonomi

Bakım ve onarımın tamamlandığı Sabiha Gökçen’de uçuşlar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bazı pistlerde bakım ve onarıma başlatılmıştı. Tamamlanan bu işlemlerin ardından da havalimanının kargo uçuşlarına açıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:20:00 -
Bakım ve onarımın tamamlandığı Sabiha Gökçen’de uçuşlar başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki pistinde bakım ve onarım faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

Uçuşlar 28 Mart’ta durdurulmuştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından gerçekleştirilen yurtiçi, yurtdışı ve kargo uçuşlarının 28 Mart 2020 itibariyle geçici olarak durdurulmasıyla mevcut pistte bakım ve onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı. Sabiha Gökçen Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş.'den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı. Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

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