Bakım konusunda beceriksiz olunca çareyi sökmekte buldular! CHP’li İBB’den skandal icraat

İstanbul’da yol kenarlarında bulunan, gürültü bariyeri ve göze hitap ettiği doğal güzelliği ile ferah bir yolculuk imkanı veren dikey bahçeler CHP’li İBB tarafından sökülme kararı aldı.

Bakımsızlıktan çalışmayan ve sürekli bozulan İETT otobüsleri vatandaşları isyan ettiriyordu.

Dikey bahçeler de bakımsızlıktan çürümeye bırakılmıştı ve sökülme kararı alındı. Alınan bu karar sonrası çalışmalara başlayan CHP’li İBB, doğal duvar süsleri yerine graffiti yapılacağını bildirdi.

İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri sürüyor.

Belediye ekiplerinin, Maltepe Aydınevler mevkisinde, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.

Zihniyet hiç değişmiyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’de Narlıdere'de açılışı yapılacak olan tesisin yamaçları yeşillendirilmek yerine yeşile boyamıştı.