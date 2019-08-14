Bakım için direğe çıktı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Çankırı'da bakım yapmak üzere elektrik direğine çıkan bir işçi, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Çankırı'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Bir elektrik firmasında çalışan Sinan Çengel, Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde bakım yapmak üzere elektrik direğine çıktı. Müdahaleler yetersiz kaldı Bu sırada elektrik akımına kapılan Çengel, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çengel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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