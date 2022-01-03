Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftara şok!

Olay, ligin ilk yarısında, geçen 2 Ekim'de Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi.

Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44'üncü dakikasında, Kayserispor'un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K. (18), mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu.

Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı. Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'müsabakanın seyrini bozmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenip Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve DHA'nın ulaştığı iddianamede, ifadesine yer verilen Oktay K., "Olay günü mücadeleyi doğu alt tribününde takip ediyordum. Bakasetas'ın maç boyu yaptığı bazı hareketlere sinirlendim. Sahaya bu yüzden girdim. Kimseye zarar vermek istemedim. Pişmanım" dedi.

Sanık Oktay K., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.