Bakanlıktan Tosya’da kütüphane incelemesi

Tosya Kaymakamlığı tarafından yapılan talep sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ekipleri, Tosya İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne ziyaret ederek Tosya İlçe Halk Kütüphanesi konusunda talepte bulundu. Bunun üzerine bakanlıktan Tosya İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve İlçe Halk Kütüphanemiz ile ilgili taleplerimizi dile getirmiştim. Yaptığım o görüşmelerin sonucunda bugün Bakanlıktan görevlendirilen Kütüphane Planlama Uzmanları Tosya İlçe Halk Kütüphanemizde incelemelerde bulundu. Kendilerine refakat ederek ihtiyaçların doğru şekilde tespiti ve taleplerimizin rapora geçirilmesi hususundaki hassasiyetimizi paylaştık. Hem onarım hem tefrişat konusunda ciddi iyileştirmelerin yapılacağı kütüphanemizi gerçek manada bir kültür merkezine ve yaşam alanına çevirmek yönündeki gayretimiz inşallah başarıya ulaşacak” dedi.