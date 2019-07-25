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Bakanlıktan S-400 açıklaması: Birinci grup tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
Bakanlıktan S-400 açıklaması: Birinci grup tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
  1. Ankara
  2. S400

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