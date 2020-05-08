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Gündem

Bakanlık'tan Ramazan Bayramı açıklaması! İptal edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:26:00 - 2020-05-08 10:43:51
Bakanlık'tan Ramazan Bayramı açıklaması! İptal edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid-19 salgını sürecinde, yaşlılarımızın ve engellilerimizin sağlığının korumak için sıkı önlemler uygulamaktayız.

Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir.

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.

Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz.

Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere; “Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak…”

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