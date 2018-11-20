Bakanlıktan "pancar alımı" açıklaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları yalanlanarak, "Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de randevu usulüne göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Yazıbelen köyünde, pancar üretimi yapan çiftçinin yetiştirdiği pancarlar üzerinden "Alımlar durdu, üretim durdu, çiftçi isyanda, fabrikaya teslim edemedi" gibi gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtildi.

Türkiye genelinde pancar tesliminin her yıl hasatla birlikte eylül ayında başlayıp ocak ayına kadar sürdüğü ifade edilen açıklamada, fabrikaların işleme kapasiteleri doğrultusunda randevu usulüne göre de alımların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Böylece, pancarın birden fazla yükleme boşaltmadan kaynaklanan kayıplarının önüne geçilmekte, çiftçilerin sıra bekleyerek zaman kaybetmesi, teslim yerlerinde uzun kamyon ve traktör kuyruklarının oluşması da engellenmektedir. Bu yıl da geçmiş yıllar ile kıyaslandığında pancar tesliminde herhangi bir gecikmenin yaşanması asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

- "Sektör hassasiyetle takip ediliyor"

"Çarpıtılan habere konu edilen Kahramanmaraş'taki pancar çiftçisinin ise kendisine verilen randevu doğrultusunda şimdiye kadar 193 ton şeker pancarını Elbistan Şeker Fabrikası'na teslim ettiği, geriye kalan 175 ton şeker pancarının da verilen randevu tarihi doğrultusunda alımına devam edileceği" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasıtlı yapılan haberlerde yer aldığı gibi pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları ise yalandır. Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de randevu usulüne göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır. Ne Kahramanmaraş'taki çiftçimizin ne de diğer pancar üretimi yapan çiftçilerimizin pancarlarının alınmaması, ürünlerinin zayi olması veya farklı şekillerde herhangi bir mağduriyet yaşamaları asla söz konusu değildir."



Mahsulünü fabrikaya randevu sistemiyle teslim eden çiftçilere, ilave olarak nakliye bedeli ödendiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu sektör, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ise gerekli kontroller yapılmaktadır. Basında yer alan olumsuz algı oluşturma içerikli haberlerin, yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.