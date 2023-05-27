  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Oğan ilk kez paylaştı: İşte Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği soru!

Altın için yeni olay tahmin: 21 yıldır böylesi olmamıştı! Bankada altını olanlar, doları olanlar bu habere dikkat

Kendilerini Türkiye’nin sahibi sanıyorlar! İzmir’de Müslüman kadına işte böyle saldırdılar

AK Parti’den kadınlara yeni müjde! Paranın 3'te 1'i devletten

Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?

Akaryakıt fiyatlarında: Zam mı, indirimi mi? Benzine kötü haber, zam geldi! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Rıza Bey Apartmanı davasında sanık! Binayı delik deşik etmişler

Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisine onlarca tehdit geldi!

İkinci el otomobilde en çok onlar cep yaktı!

Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!
Ekonomi Bakanlıktan kırmızı et açıklaması
Ekonomi

Bakanlıktan kırmızı et açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-27 20:41:00 -
Bakanlıktan kırmızı et açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımızca özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceğine dair çalışma yapıldığı şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımıza göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevi sadece Et ve Süt Kurumuna verilmiştir. Üretici maliyetleri ve tüketici memnuniyeti temelinde gerek görülen hallerde regülasyon faaliyeti Et ve Süt Kurumu tarafından sürdürülecek olup, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı için izin verilmesi söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23